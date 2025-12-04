İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4649
  • EURO
    49,7007
  • ALTIN
    5733.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 15. hafta hakemleri
Spor

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 15. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte detaylar...

IHA4 Aralık 2025 Perşembe 12:05 - Güncelleme:
TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 15. hafta hakemleri
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yöneten Yasin Kol, bu hafta da Eyüpspor - Kayserispor mücadelesinde görev yapacak.

Süper Lig'de 13. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 Aralık Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Kayserispor: Yasin Kol

17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 Aralık Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.