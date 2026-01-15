İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1998
  • EURO
    50,4033
  • ALTIN
    6397.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 18. hafta hakemleri
Spor

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 18. hafta hakemleri

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. İşte detaylar...

IHA15 Ocak 2026 Perşembe 12:26 - Güncelleme:
TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 18. hafta hakemleri
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı 17 Ocak Cumartesi, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:

17 Ocak Cumartesi

17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 Ocak Pazar

14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 Ocak Pazartesi

17.00 Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.