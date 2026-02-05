TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 21. hafta hakemleri

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
7 Şubat Cumartesi:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: Cihan Aydın
20.00 Samsunspor-Trabzonspor: Alper Akarsu
8 Şubat Pazar:
14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Yasin Kol
17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
9 Şubat Pazartesi:
17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: Kadir Sağlam
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan