İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,541
  • EURO
    51,4248
  • ALTIN
    6740.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 21. hafta hakemleri
Spor

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 21. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 12:26 - Güncelleme:
TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 21. hafta hakemleri
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

7 Şubat Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Trabzonspor: Alper Akarsu

8 Şubat Pazar:

14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Yasin Kol

17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.