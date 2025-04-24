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Spor

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 33. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın açılış müsabakası olan Beşiktaş-Hatayspor maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. İşte detaylar...

AA24 Nisan 2025 Perşembe 11:43 - Güncelleme:
TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 33. hafta hakemleri
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

27 Nisan Pazar:

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

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