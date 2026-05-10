10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
  • TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 34. hafta programı
TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 34. hafta programı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 34. hafta programını duyurdu. İşte maç takvimi...

AA10 Mayıs 2026 Pazar 11:54
Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şu şekilde:

15 Mayıs Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

16 Mayıs Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)

20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17 Mayıs Pazar:

17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani)

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Papara)

