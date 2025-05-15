Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
17 Mayıs Cumartesi:
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay
18 Mayıs Pazar:
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: Alper Akarsu
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan