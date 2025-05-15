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Spor

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 36. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın açılış karşılaşması olan Adana Demirspor-Hatayspor maçını hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. İşte detaylar...

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 11:57 - Güncelleme:
TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 36. hafta hakemleri
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

17 Mayıs Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay

18 Mayıs Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: Alper Akarsu

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

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