Spor

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'in 24. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte detaylar...

IHA26 Şubat 2026 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
TFF duyurdu! İşte Süper Lig'in 24. hafta hakemleri
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Konyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

28 Şubat Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Eyüpspor: Batuhan Kolak

1 Mart Pazar

16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Alper Akarsu

