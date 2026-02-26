Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.
Süper Lig'de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 RAMS Başakşehir - Konyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
28 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Göztepe - Eyüpspor: Batuhan Kolak
1 Mart Pazar
16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Alper Akarsu