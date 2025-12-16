Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu iki günde oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

15.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Batuhan Kolak

20.30 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

18 Aralık Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

20.30 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler