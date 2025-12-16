İSTANBUL 12°C / 5°C
16 Aralık 2025 Salı
  • TFF duyurdu! İşte Türkiye Kupası 17-18 Aralık maçlarının hakemleri
Spor

TFF duyurdu! İşte Türkiye Kupası 17-18 Aralık maçlarının hakemleri

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı. İşte detaylar...

16 Aralık 2025 Salı 12:35
TFF duyurdu! İşte Türkiye Kupası 17-18 Aralık maçlarının hakemleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu iki günde oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

15.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Batuhan Kolak

20.30 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

18 Aralık Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

20.30 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

