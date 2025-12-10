İSTANBUL 13°C / 7°C
  TFF duyurdu! Serdal Adalı ve Abdullah Kavukcu, PFDK'ya sevk edildi
Spor

TFF duyurdu! Serdal Adalı ve Abdullah Kavukcu, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu PFDK sevklerini açıkladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderildi. İşte detaylar...

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 12:03 - Güncelleme:
TFF duyurdu! Serdal Adalı ve Abdullah Kavukcu, PFDK'ya sevk edildi
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Kocaelispor çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderildi.

Kurul, ikas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ı ise talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline yolladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor, İmaj Altyapı Vanspor ve Arca Çorum FK de farklı sebeplerle kurula sevk edildi.

Ayrıca Manisa FK ile oynanan maçta kırmızı kart gören İmaj Altyapı Vanspor formasını giyen Lucas Africo, kural dışı hareketinden dolayı kurula gönderildi.

  • serdal adalı
  • PFDK
  • Abdullah Kavukcu

