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Spor

TFF duyurdu! Stat girişlerinde yeni dönem başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezondan itibaren Süper Lig ve 1. Lig maçlarına, kimlik kartlarıyla girilebileceğini açıkladı.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 14:20 - Güncelleme:
TFF duyurdu! Stat girişlerinde yeni dönem başlıyor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarına T.C. kimlik kartıyla da girilebileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçildiği belirtildi.

Taraftarların statlara erişimlerinin kolaylaştırılmaya çalışıldığı vurgulanarak, "TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Alınan kararla kulüplerin anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacağı aktarıldı.

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