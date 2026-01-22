İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

TFF duyurdu! Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte detaylar...

22 Ocak 2026 Perşembe 12:12
TFF duyurdu! Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

23 Ocak Cuma:

20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi:

14:30 Kayserispor - Başakşehir: Batuhan Kolak

17:00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20:00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar:

14:30 Gaziantep FK - Konyaspor: Kadir Sağlam

17:00 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Halil Umut Meler

17:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Çoşkunses

20:00 Fenerbahçe - Göztepe: Cihan Aydın

26 Ocak Pazartesi

20:00 Eyüpspor - Beşiktaş: Yasin Kol

