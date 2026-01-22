Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

23 Ocak Cuma:

20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi:

14:30 Kayserispor - Başakşehir: Batuhan Kolak

17:00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20:00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar:

14:30 Gaziantep FK - Konyaspor: Kadir Sağlam

17:00 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Halil Umut Meler

17:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Çoşkunses

20:00 Fenerbahçe - Göztepe: Cihan Aydın

26 Ocak Pazartesi

20:00 Eyüpspor - Beşiktaş: Yasin Kol