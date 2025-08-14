İSTANBUL 30°C / 24°C
  • TFF duyurdu! Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu
Spor

TFF duyurdu! Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. İşte detaylar...

IHA14 Ağustos 2025 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
TFF duyurdu! Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında heyecan; yarın, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ozan Ergün

16 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor - Samsunspor: Zorbay Küçük

21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

21.30 Göztepe - Fenerbahçe: Yasin Kol

17 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Halil Umut Meler

21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazartesi

21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cihan Aydın

