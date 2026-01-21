İSTANBUL 9°C / 6°C
  TFF duyurdu! Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihleri değişti
Spor

TFF duyurdu! Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihlerini değiştirdiğini açıkladı. İşte detaylar...

21 Ocak 2026 Çarşamba
TFF duyurdu! Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihleri değişti
TFF, A Milli Futbol Takımı'nın mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçları öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirdi.

Federasyon ayrıca, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımların 27. haftada oynayacakları lig müsabakalarının da ileri bir tarihe erteleneceğini duyurdu. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecek.

