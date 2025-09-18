İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

TFF duyurdu! Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

AA18 Eylül 2025 Perşembe 12:46 - Güncelleme:
TFF duyurdu! Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

20 Eylül Cumartesi:

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21 Eylül Pazar:

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

22 Eylül Pazartesi:

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol

