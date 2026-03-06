İSTANBUL 14°C / 5°C
6 Mart 2026 Cuma
  • TFF duyurdu: Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos'ta başlıyor
Spor

TFF duyurdu: Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos'ta başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2026-27 sezonunun 14, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacağını açıkladı.

6 Mart 2026 Cuma 12:49
TFF duyurdu: Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos'ta başlıyor
TFF, yeni sezon planlamasına dair açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, yeni sezonun 14 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de ise ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

Sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek."

