Spor

TFF duyurdu! Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımın Litvanya ve Macaristan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçlarının aday kadrosu açıklandı.

3 Ekim 2025 Cuma 17:11
TFF duyurdu! Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Ümit Milli Takımın Litvanya ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ve saat 20.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, Macaristan ile Budapeşte'de TSİ 19.00'da MTK Stadium'da karşılaşacak.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

Ümit Milli Takımın Litvanya ve Macaristan maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Ada İbik (Manisa FK), Hamza Güreler (Başakşehir), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

