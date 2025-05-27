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Spor

TFF duyurdu! Ümit Milli Takımı'nda Gökhan Gönül dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

AA27 Mayıs 2025 Salı 13:24 - Güncelleme:
TFF duyurdu! Ümit Milli Takımı'nda Gökhan Gönül dönemi sona erdi
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Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Gökhan Gönül görevinden ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılmıştır." denildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Milli Takımımızın formasını 66 kez giyerek unutulmazlar arasına adını yazdıran, profesyonel futbolculuk yaşantısının ardından Ümit Milli Takımımızda görev yapmaya başlayan Gökhan Gönül'e bugüne kadar verdiği katkılar için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

"AY-YILDIZLI FORMA İÇİN ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYDUM"

Ocak 2024'ten bu yana Ümit Milli Takım'da görev yapan Gökhan Gönül ise şunları kaydetti:

"Milli forma kutsaldır. A Milli Takım'da yıllarca ter döktüm. Futbolculuğum bitince de Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında genç arkadaşlarıma yardımcı olma fırsatı verildi. Bunun için çok teşekkür ediyorum. 2024 yılının ocak ayında yardımcı antrenör olarak başladığım, 2024 eylül ayından bu yana da teknik direktör olarak sürdürdüğüm görevim burada sona eriyor. Ay-yıldızlı forma altında çalışmak benim için büyük bir onurdu. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Elde ettiğim tecrübeler yeni kariyerimde bana ışık tutacak. Çizdiğim kariyer yolculuğuna dinamikleri çok farklı olan kulüp deneyimini de ekleyip bilgi birikimimi artırmak, tecrübelerimi pekiştirmek istiyorum. Buradan başta bana bu fırsatı veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu olmak üzere, omuz omuza görev yaptığım tüm mesai arkadaşlarıma, öğrencilerime ve TFF çalışanlarına çok teşekkür ediyorum."

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