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Spor

TFF duyurdu! Yabancı kuralında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralında değişikliğe gidildiğini açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 11:12 - Güncelleme:
TFF duyurdu! Yabancı kuralında değişiklik
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Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon uygulanacak 12+2 yabancı kuralında statü değişikliğine gitti.

TFF Yönetim Kurulu'nun 07.07.2025 tarih ve 46 sayılı toplantısında alınan kararla Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilir Talimatı'nda, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nde ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verildi.

TFF, 2025/26 sezonunda geçerli olacak 12+2 yabancı kuralında değişiklik yaptı. Daha önce en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması şartı, en az 2002 doğumlu olarak güncellendi.

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