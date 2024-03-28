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Spor

TFF duyurdu! Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçlarının tarihlerini açıkladı. İşte detaylar...

AA28 Mart 2024 Perşembe 16:56 - Güncelleme:
TFF duyurdu! Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihler belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Final maçı da 23 Mayıs tarihinde oynanacak.

YARI FİNAL İLK MAÇLARININ PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı da açıklandı.

İlk maçların programı şöyle:

23 Nisan Salı:

20.30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

24 Nisan Çarşamba:

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)

8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final rövanş maçlarının müsabaka programı ise daha sonra açıklanacak.

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