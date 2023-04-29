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Spor

TFF, Enner Valencia için geçmiş olsun mesajı yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 23:25 - Güncelleme:
TFF, Enner Valencia için geçmiş olsun mesajı yayınladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TTF), Sivasspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia'ya geçmiş olsun mesajı diledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de, mücadelenin 14. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 33 yaşındaki Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'ya, Türkiye Futbol Federasyonu'nu geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'nin mesajında, "DG Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural ile yaşadığı çarpışma sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Enner Valencia'ya ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Enner Valencia'nın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.

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