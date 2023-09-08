TFF, ertelenen maçların programını açıkladı

Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Adana Demirspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Başakşehir müsabakaları, takımların Avrupa kupalarında oynayacakları play-off maçları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF'den yapılan açıklamada bu mücadelelerin tarihleri açıklandı. Buna göre ertelenen karşılaşmalarının tarihi ve saatleri şöyle:
26 EYLÜL SALI
20.30 İstanbulspor - Galatasaray
27 EYLÜL ÇARŞAMBA
20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
28 EYLÜL PERŞEMBE
20.00 Fenerbahçe - Başakşehir