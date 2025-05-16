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Spor

TFF Fair Play mayıs ayı ödülleri verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri, sahiplerini buldu. Mayıs ayı ödüllerini kazananlar, Galatasaray'ın 14 Yaş Altı Takımı, Trabzonspor, Konyaspor, Beşiktaş ve Necip Uysal oldu.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 19:56 - Güncelleme:
TFF Fair Play mayıs ayı ödülleri verildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin mayıs ayı kazananları belli oldu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda mayıs ayı ödülleri sahiplerini buldu.

Fair Play ruhunu tüm Türkiye'ye gösteren davranışları dolayısıyla Galatasaray'ın 14 Yaş Altı Takımı, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş ve siyah-beyazlı futbol takımının kaptanı Necip Uysal, ödüle layık görüldü.

Mayıs ayı TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri ile sahipleri şöyle:

Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı: Gelişim Ligi'nde Bursasporlu oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda durumu fark etmeyip gol atan Galatasaray, daha sonra kaleyi boş bırakıp Bursaspor'un fileleri havalandırmasına izin vermişti.

Trabzonspor: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Papara Park'ta Göztepe'yi ağırlayan Trabzonspor, bir tribününe uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismini vermişti. Bordo-mavili takım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarlarımızı ağırlayacak tribünümüzün ilk sesi çocuklarımızdan gelsin istedik. Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet'in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde 'Mattia Ahmet Minguzzi' tribünümüze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz." diyerek bu tribünü 18 yaşından küçük çocuklara ücretsiz olarak açmıştı.

TÜMOSAN Konyaspor: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesi gerçekleştirilen seremoniye İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sakat kalan çocuklar da katılmıştı. Çocukların tişörtlerinde Filistin'de yaşanan zulme yönelik sarsıcı mesajlar yer almıştı. Konyaspor da sahaya İsrail saldırılarına tepki gösteren bir pankartla çıkmıştı.

Beşiktaş: Atakaş Hatayspor maçı sonrası rakip takımın küme düşmesi kesinleşince siyah-beyazlı futbolcular, maç sonu tribünleri meslektaşlarıyla el ele tutuşarak selamlamış ve gösterdikleri mücadeleden ötürü rakiplerini onurlandırmıştı.

Necip Uysal: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası siyah-beyazlı oyuncuların tribünleri selamlarken sevinçlerini abartılı yaşamamaları konusunda kaptan Necip, takım arkadaşlarını uyarmıştı.

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