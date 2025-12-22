İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8144
  • EURO
    50,3374
  • ALTIN
    6086.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemini duyurdu
Spor

TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup etabında yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. İşte detaylar...

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 15:42 - Güncelleme:
TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemini duyurdu
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabında yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre C Grubu'nda yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Kupada ilk haftanın karşılaşmaları, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak 7 mücadeleyle tamamlanacak.

Maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Turgut Doman

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol: Hakan Ülker

15.30 Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.