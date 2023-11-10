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Spor

TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

AA10 Kasım 2023 Cuma 11:46 - Güncelleme:
TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bağımsızlık mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." denildi.

Atatürk'ün sadece Türk halkının değil tüm insanlığın saygısını kazanmış bir devlet adamı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Atatürk'ün 'Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir' sözlerinin ışığında örnek sporcular yetiştirme, topluma spor kültürünü benimseterek Türk futbolunu geliştirme ve dünyanın en üst sıralarına taşıma gayretimiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz."

RİVA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı nedeniyle anma töreni gerçekleştirdi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törende Atatürk'ün posteri ve Türk bayrağının önünde saygı duruşunda bulunuldu.

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