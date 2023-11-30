İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2023 Perşembe / 17 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8694
  • EURO
    31,4977
  • ALTIN
    1889.24
  • BIST100
    7948.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF'den yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama
Spor

TFF'den yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 22:27 - Güncelleme:
TFF'den yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili internet sitesinden bir açıklama paylaştı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile, yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz. Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliğinin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.