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Spor

TFF, Hakan Kutlu'yu PFDK'ya sevk etti

TFF, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 20:33 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 20:34
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'nın Adana Demirspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hakan Kutlu'nun sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymaması gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ile yardımcı antrenörler Serdar Kesimal ve Mehmet Göker Özdemir'in de çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı.

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