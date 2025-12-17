İSTANBUL 14°C / 5°C
TFF ile Katar Futbol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Katar Futbol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

17 Aralık 2025 Çarşamba 17:17
TFF ile Katar Futbol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törende, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Katar Futbol Federasyonu Başkanı Jassim bin Rashid Al Buainain, iki ülke futbolu arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmaya imza attı.

Törene, TFF Başkan Vekili Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da katıldı.

İş birliği anlaşması kapsamında futbolu ilgilendiren tüm alanlarda iki federasyonun ortak çalışmalar yürütmesi, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Anlaşma ile birlikte, federasyonlar arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İmza töreninin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu ve Katar Futbol Federasyonu başkanları arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

