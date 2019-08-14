30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5843
  • 6,2474
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

TFF ile UEFA Çocuk Vakfı, Suriyeli çocuklara yardım için iş birliği protokolü imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA Çocuk Vakfı, yerel ile yurtlarından edilmiş çocuklar arasında sosyal uyum sağlanmasını hedefleyen 'Birlikte Yaşam' isimli proje kapsamında iş birliği başlattı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da düzenlenen UEFA Süper Kupa etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen iş birliği protokolü, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından imzalandı. İmza töreninde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile UEFA Vakfı Başkan Yardımcısı Kairat Boranbayev da yer aldı.
 
Özdemir: "TFF bu projenin başarısı için elinden geleni yapacak"
 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, UEFA ile iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "TFF olarak, UEFA Çocuk Vakfı ile birlikte bu projede yer almaktan ve çocuklarla gençlere sayısız zorluğa cevap vermeleri konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Futbol harika bir birleştiricidir, çocukların birlikte yaşamayı öğrenmelerini ve yaşamlarını iyileştirmelerini sağlar. Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Çocuk Vakfı ile iş birliğini sabırsızlıkla bekliyor ve bu projenin başarısı için elinden geleni yapacaktır" dedi.
 
Ceferin: "TFF ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz"
 
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de, "Bir çocuk futbol oynadığında oyunda kaybolur. Futbol onların çocuk olmalarını ve büyük hayal kurmalarını sağlar. Futbolu kültürleri birleştirmek, karşılıklı anlayış ve saygı oluşturmada bir araç olarak kullanmak için Türkiye Futbol Federasyonu ile ortak çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Spor ile sosyal uyum kolaylaştırılacak
 
"Birlikte Yaşam" projesi, mültecilerin, göçmenlerin ve ev sahibi toplulukların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Proje, Türk ve Suriyeli çocukları, okullar, topluluk merkezleri ve kulüpler gibi güvenli alanlarda birlikte oynarken, etkileşime girmeye teşvik ederek, sosyal uyumu kolaylaştıracak. Spor, özellikle de futbol yoluyla çocuklar birlikte yaşama kültürlerini geliştirecek. Türkiye'de yaşayan farklı kökenlerden çocuk ve gençlerin uyum içinde bir arada bulunmalarına katkı sunulacak.
 
Şanlıurfa'da Eylül ayında hayata geçirilmesi planlanan projede yapılacak çalışmalar ise şu şekilde belirlendi:
 
  - Bölgedeki ilk ve orta dereceli okullarda, 6-12 yaş arası kız ve erkek çocuklar için toplum merkezlerinde futbol etkinlikleri düzenlenmesi
 
  - Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler için eğitim verilmesi
 
  - "Futbol ve eğitim" hakkında oturumlar düzenlenmesi
 
  - Tesis altyapısı ve desteği (Gerekirse altyapının iyileştirilmesi)

15 Temmuz´un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Darbeciler delilleri böyle karartmaya çalışmışlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Resti çekti: Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız

Resti çekti: Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız

Zincir otellerin gözdesi Türkiye

Zincir otellerin gözdesi Türkiye

Ev konservelerindeki gizli tehlike! Ölümcül olabilir

Ev konservelerindeki gizli tehlike! Ölümcül olabilir

Bakanlıktan vatandaşlara büyük kolaylık! Artık bir 'tık' uzaklıkta

Bakanlıktan vatandaşlara büyük kolaylık! Artık bir 'tık' uzaklıkta

Sıfır otomobil boyalı çıktı! Mahkeme kararını verdi

Sıfır otomobil boyalı çıktı! Mahkeme kararını verdi

Binlerce turist adada mahsur kaldı! Aralarında Türkler de var

Binlerce turist adada mahsur kaldı! Aralarında Türkler de var

Yıl 1984, ilk şehidimiz... O alçak saldırı hafızalardan silinmiyor

Yıl 1984, ilk şehidimiz... O alçak saldırı hafızalardan silinmiyor

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı... İşte yollarda son durum

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı... İşte yollarda son durum
 

POPÜLER HABERLER

Ölü bulunan kadının yürek burkan hikayesi... Görüntüleri ortaya çıktı

Ölü bulunan kadının yürek burkan hikayesi... Görüntüleri ortaya çıktı

Şekli kavuna, tadı muza benziyor! Hasadı başladı

Şekli kavuna, tadı muza benziyor! Hasadı başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA