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TFF iptal başvurusunu reddetti

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçı için TFF'ye yaptıkları kural hatası ve tekrar oynanma başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

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Hasan Kartal, "Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrarlanması federasyonca uygun görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Serkan Çınar'a çok cidid tepki göstermiş ve Karadeniz ekibi karşılaşmada verilen ilk penaltıda kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

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