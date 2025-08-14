İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

TFF kararı açıkladı! Avrupa'daki 3 temsilcimizin maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da play-off oynayacak temsilcilerimizin 3. hafta maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

14 Ağustos 2025 Perşembe 19:46
TFF kararı açıkladı! Avrupa'daki 3 temsilcimizin maçı ertelendi
TFF, erteleme talebinde bulunan Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı. Fenerbahçe ise erteleme talebinde bulunmadı.

"UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

