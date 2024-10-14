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Spor

TFF kararı duyurdu! İzlanda-Türkiye maçı oynanacak

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta bu akşam oynanması planlanan İzlanda-Türkiye maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelenmesi gündemdeydi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; UEFA yetkililerinin yaptığı incelemeler sonucunda maçın oynanmasına karar verildi. İşte detaylar....

14 Ekim 2024 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
TFF kararı duyurdu! İzlanda-Türkiye maçı oynanacak
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Laugardalsvöllur Stadı'ndaki buzlanma nedeniyle ertelenmesi gündeme gelen İzlanda-Türkiye maçı için nihai karar açıklandı.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇINA ERTELEME YOK

Stat zemininde yapılan son incelemeler sonrası Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak İzlanda-Türkiye maçının planlandığı gibi bu akşam saat 21.45'te başlayacağı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Laugardalsvöllur Stadı'ndaki buzlanma nedeniyle maçın ertelenebileceği iddia edilmişti.

İlerleyen saatlerde TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı bir açıklama yaparak, "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da karşılaşmanın ertelenmeye yakın olduğunu belirterek, "Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek." demişti.

Stat zeminin brandaları saat 17.00'de kaldırıldı ve zemin sulandı. Ardından zeminde yapılan incelemeler sonucunda nihai karar verildi.

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