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Spor

TFF kararını verdi! Elazığspor hükmen yenik sayıldı

TFF Disiplin Kurulu, yardımcı hakem Murat Temel'e gelen yabancı madde nedeniyle tatil edilen Elazığspor - Vanspor maçı için Elazığspor'un 3-0 hükmen yenilgisine karar verdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2025 Çarşamba 17:38 - Güncelleme:
TFF kararını verdi! Elazığspor hükmen yenik sayıldı
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TFF, Elazığspor - Van Spor FK maçı ile ilgili kararını verdi. Tribünlerden atılan ve Yardımcı hakemin başına isabet eden cisim nedeniyle yaralanması sonucu duran maç tatil edilmişti. TFF Disiplin Kurulu bu olaylar sonrasında Elazığspor'un hükmen yenilgisine (3-0) karar verdi.

TFF Disiplin Kurulu tarafından kulüplere gönderilen yazıda özetle şöyle denildi:

"Müsabakanın başlangıcından tatil edilmesine kadar geçen süre içerisinde ev sahibi takım taraftarlarının sahaya yaklaşık 1309 adet yabancı madde attığı, 177 adet yanıcı-patlayıcı madde kullandığı ve bunları da sahaya attığı, 232 adet stadyum koltuğunu kırdığı ve bir kısmını sahaya attığı, stadyum ekipmanlarına zarar verdiği, atmış oldukları yabancı cisimler nedeniyle müsabakanın yaklaşık 13 dakika durduğu, atılan bu maddelerin misafir takım mensuplarına isabet ettiği ve en son müsabakanın 56. dakikasında 2'nolu yardımcı hakemin kafasına isabet eden sert cisim nedeniyle hakemin kafasında kanama olduğu, aldığı darbeye bağlı olarak baş dönmesi meydana geldiği ve yardımcı hakemin bu şekilde müsabakaya devam edemeyeceği kanısıyla müsabakanın tatil edildiği; ayrıca stadyumun tahliye kapılarının açılarak Çimentaş Elazığspor Kulübü'nün yaklaşık 4400 taraftarın biletsiz olarak stadyuma alındığı ve stadyuma alınan bu biletsiz seyircilerin de saha olaylarına karışması nedeniyle stadyum düzen ve disiplinin bozularak müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasını ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin kuralların ihlal edildiği tespit edildiğinden; olayların oluş şekli ve ağırlığı da dikkate alınarak anılan müsabakanın tatil edilmesi uygun görülmüş; anılan müsabakada Futbol Müsabaka Talimatı 23. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Çimentaş Elazığspor'un (3-0) hükmen yenik sayılmasına, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'nün (3-0) hükmen galip sayılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan Tahkim Kurulu'na başvurarak itiraz hakkı bulunan Elazığspor'un bu girişimi sonuçsuz kalırsa, 2. lig Play-off final maçını Van Spor FK ile Batman Petrolspor oynayacak.

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