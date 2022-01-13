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Spor

Konyaspor - Adana Demirspor maçının başlama saati değişti

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Konyaspor - Adana Demirspor maçının başlama saatinin 17.00'dan 20.00'a alındığı açıklandı.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 18:03 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 18:05
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor maçının başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) daha önce 18 Ocak Salı günü saat 17.00'de başlayacağını duyurduğu maç saat 20.00'ye alındı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüzün başvurusu neticesinde, 18 Ocak Salı günü 17.00'da oynanacak Adana Demirspor maçının saati 20.00 olarak güncellenmiştir. Başvurumuza olumlu yanıt veren TFF, Adana Demirspor Kulübü ve yayıncı kuruluş Bein Sports'a teşekkür ederiz." denildi.

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