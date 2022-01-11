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Spor

TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer dönemi için Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit Fenerbahçe'ye verilirken, en düşük limit ise Yeni Malatyaspor'a ait.

11 Ocak 2022 Salı 16:37 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 16:44
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer dönemi için Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit Fenerbahçe'ye verilirken, en düşük limit ise Yeni Malatyaspor'a ait.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Süper Lig Kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri aşağıda yer almaktadır:"

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere, T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

*Sıralama, 2020-2021 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."

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