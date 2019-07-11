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TFF kurulları başkan ve üyeleri belli oldu

TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurulları başkan ve üyeleri belli oldu. Yeni kurullar şu şekilde:
 
  Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  Asıl üyeler
  Başkan: Aytaç Yüksel
  Mehmet Erol
  Ahmet Can Acaroğlu
  Canan Sarı
  Veli Tolu
  Mehmet Sağlam
  Recep Şencan
 
  Yedek üyeler
  Fatih Hasbal
  Zülküf Türkoğlu
  Zuhal Bereket Baş
  Tamer Sağcan
  Deniz Aksoy
  Ali Atay
 
  Tahkim Kurulu
  Asıl üyeler
  Başkan: Murat Balcı
  Emine Yazıcıoğlu
  Yusuf Öksüzömer
  Osman Baturhan Dursun
  Murat Erbilen
  Eyüp Kul
  Haluk Sonsuz
 
  Yedek üyeler
  Abdürrahim Güneşdoğdu
  Alper Türközmen
  Tuğçe Dinçer
  Mehmet Karcıoğlu
  Savaş Yarkın
  Yakup Önder Mercangöz
 
  Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
  Asıl üyeler
  Başkan: Celal Candan
  Kenan Kenan
  Yavuz Aksoy
  Tarkan Erdal
  Başbuğ Pınarbaşı
  Sidar Tunca
  Yasin Eker
 
  Yedek üyeler
  Alper Çağrı Yılmaz
  Elif Demirhan
  Armağan Üçer
  Oğuz Turhan
  Halit Öğün
  Seyit Kıvanç Koç
 
  Temsilciler Kurulu
  Başkan: Abdurrahman Arıcı
  Burhan Cuci
  Osman Diyadin
  Kerim Altıay
  Ertuğrul Aslan
  Ömer Demir
  Yakup Aksoy
 
  Amatör Futbol Disiplin Kurulu
  Asıl üyeler
  Başkan: Selçuk Aygün
  Cafer Geyik
  Mehmet Tamöz
  Esin Güler
  İsmail Yıldız
  Muzaffer enes cirit
  Hasan oymak
  Yedek üyeler
  Serkan Sokuluoğlu
  Hakan Başsorgun
  Aysel Gülle
  Yasin Çağrı Karaca
  Muhammed Hardalaç
  Şafak Kuş
 
  Etik Kurulu
  Asıl üyeler
  Başkan: Taci Bayhan
  Ali kemal Atçeken
  Rıza Tiryaki
  Bestami Tezcan
  Mehmet Hakan Tüfekçi
  Yedek üyeler
  İlyas Çelik
  Hanife Tuba Sağcan
  Ahmet Kılıç
  Ali Yazlı
 
  Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu
  Başkan: Ömer Gürsoy
  Arif ümit Uztürk
  Yakup Ümit Kihtir
  Birol Aydın
  Savaş Ekin
  Mehmet Alaattin Nalcıoğlu
 
  Sağlık Kurulu
  Başkan: Prof. Dr. Ömer Taşer
  Prof. Dr. Bülent Bayraktar
  Yrd. Doç. Dr. İlker Yücesir
  Prof. Dr. Nevin Ergun
  Prof Dr. Kemal Memişoğlu
  Uzm. Psk. Mine Görgün
  Prof. Dr. Hakan Gür
  Prof. Dr. Gökhan Malkoç
  Prof. Dr. Muhittin Tayfur
  Prof. Dr. Eyüp Gümüş
  Prof. Dr. Orhan Şen
  Prof. Dr. Soner Şahin
  Prof. Dr. Atacan Atalar
 
  Dopingle Mücadele Kurulu
  Başkan: Prof. Dr. Ömer Taşer
  Prof. Dr. Yunus Söylet
  Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu
  Prof. Dr. Ahmet Araman
  Prof dr. Erdal Cevher
  Prof. Dr. Gökhan Metin
  Prof. Dr. Sadi Kurdak
 
  Dış İlişkiler Kurulu
  Başkan: Ali Güven
  Tahir Kıran
  Mehmet Kuriş
  Alican Ulusoy
  Kaya Enişte
  Zeynep Şener
  Özdem Bilirdönmez
  Celalettin Çakıcı
  Buse Arıcı
  Hakkı Görken Perinçek
  Gürkan Teoman
  Hasan Gümüşkesen
  Mustafa Yenlihalioğlu
  Mustafa Küçükmeral
  Murat Kocakaya
  Mehmet Besceli
  Aygün Denli

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