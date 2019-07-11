TFF Kurulları belli oldu

TFF yönetim kurulu, bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi. <img alt='' src='https://cdn2.aksam.com.tr/aksam/fotogaleri/haber_icerik/images/110720191658155771659.jpg' style='margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 212px; width: 502px;' /> <img alt='' src='https://cdn2.aksam.com.tr/aksam/fotogaleri/haber_icerik/images/110720191658225779491.jpg' style='margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 218px; width: 510px;' />
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