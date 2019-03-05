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TFF, milli takımın mart ayındaki maçlarında Şenol Güneş'in görevlendirileceğini duyurdu

TFF, Şenol Güneş'in Mart ayındaki Arnavutluk ve Moldova maçları için görevlendirileceğini Beşiktaş ve Güneş'in kendisine bildirildiğini açıkladı.

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Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Teknik Direktör Şenol Güneş'in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takımımızda görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübü'ne ve kendisine bugün bildirildi.

Bilindiği üzere; Spor Toto Süper Lig'e 19 gün ara verilecek bu sürede, A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir. 

Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

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