İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,831
  • EURO
    48,5422
  • ALTIN
    5357.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF & ODEDDER'den otizm farkındalığına güçlü bir mesaj
Spor

TFF & ODEDDER'den otizm farkındalığına güçlü bir mesaj

Otizmli çocukların fotoğraf kareleriyle milli futbolcuları buluşturan proje, 24 Ekim'de düzenlenecek sergi ile kamuoyuna tanıtılacak.

HABER MERKEZİ10 Ekim 2025 Cuma 19:56 - Güncelleme:
TFF & ODEDDER'den otizm farkındalığına güçlü bir mesaj
ABONE OL

Futbol'da fark yok, sevgi var!

Otizmli çocukların fotoğraf kareleriyle milli futbolcuları buluşturan proje, 24 Ekim'de düzenlenecek sergi ile kamuoyuna tanıtılacak.

Otizmli bireylerin sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve farkındalığı artırmak amacıyla, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği (ODEDDER) iş birliğiyle anlamlı bir projeye imza atıldı.

24 EKİM'DE SERGİLENECEK

"Futbol'da Fark Yok, Sevgi Var" temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında otizmli çocuklar, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının fotoğraflarını çekti. Bu özel kareler, 24 Ekim Cuma günü saat 14.00'te TFF ev sahipliğinde sergilenecek.

MİLLİ FUTBOLCULARLA BULUŞTULAR

Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çekimlerde, Millî futbolcular ile otizmli bireyler bir araya gelerek hem güçlü bir bağ kurdu, hem de sanat aracılığıyla unutulmaz anlar yaşadı. Fotoğraf çekimine A Milli futbolculardan Kenan Yıldız, Arda Güler, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Berke Özer, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Samet Akaydın, Salih Özcan ve Altay Bayındır katıldı.

OTİZM BİR ENGEL DEĞİL

Bu özel proje, futbolun birleştirici gücünü sanata dönüştürürken, topluma önemli bir mesaj da veriyor: "Otizm bir engel değil, farklı bir bakış açısıdır."

SERGİ VE OTİZME DESTEK

24 Ekim'de gerçekleştirilecek lansmanda sergilenecek fotoğraflar, yalnızca farkındalık oluşturmakla kalmayacak; aynı zamanda satışa sunularak elde edilecek gelir, otizmli çocukların eğitimine destek olacak.

  • otizmli çocuklar
  • milli futbolcular
  • fotoğraf projesi

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.