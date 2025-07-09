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Spor

TFF Olağan Mali Genel Kurulu başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da başladı.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 11:35 - Güncelleme:
TFF Olağan Mali Genel Kurulu başladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da başladı.

Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Süper Lig ve diğer alt liglerin kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

Yeterli çoğunluğun 185 delegeyle sağlanması ve divan başkanlığına Bayram Saral'ın seçilmesiyle toplantının açılışı yapıldı.

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