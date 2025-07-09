TFF Olağan Mali Genel Kurulu başladı.

Ankara'da gerçekleştirilen genel kurul toplantısına, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Süper Lig ve diğer alt liglerin kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da toplantıda açıklamalarda bulunuyor.

İşte Hacıosmanoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"ŞEFFAFLIKTAN ÖDÜN VERMEDİK"

"Geride kalan bir yılda üzerimizdeki kulüp formalarını çıkararak, futbol ailesi için çalıştık. Şeffaflıktan ödün vermedik. Türk futbolunun gelişmesi için hareket ettik. Destek veren herkese teşekkür ederim."

"KAVGA DEĞİL, REKABET İSTENMEKTEDİR"

"Altyapısı ve maili yapısı gelişmiş kulüp sayımızın artmasını istiyoruz. Bu da bize uluslararası alanda başarı getirecek. Futbol markamız kavgadan değil, rekabetten gelişecek. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen ay Türk futbolunu dünyada hak ettiği yere getirmemiz gerektiğini söylemiştir. Kavga değil, rekabet istenmektedir. Biz de bu yolda hareket etmeli ve el ele vermeliyiz.

Devletimizin büyük önem verdiği tesisleşmenin ardından bizler de TFF ve kulüpler olarak çok çalışmalı ve başarılı olmalıyız."

"EN ÖNEMLİ GÖREV..."

"Adil rekabet ortamı inşa etmek en önemli görev. Ayrık otları temizliyoruz. Değişim her zaman sancılı olmuştur ama biz kararlıyız! Gençlere daha iyi gelecek emanet etmek için çalışıyoruz. Geçen sezon bu yolda önemli işler yaptık. Tarafsız davrandık ve her kulübe eşit mesafede kaldık. Kurullarımız kimsenin baskısı altında kalmadan kararlar aldı. Takım formalarımızı çıkardık."

"HAKEMLİK ONURUNA YAKIŞIR HAREKET EDİN"

Hakemlerle yapılan seminerlerde yaşanan bir diyaloğu aktaran Hacıosmanoğlu, "Hakem arkadaşlarımız '3 ayda giderler' dediler, sonra 6 ay, sonra 9 ay geçti ama biz hâlâ buradayız. Seminere katıldığımda, 'Bana veya bir yöneticiye biat edin' demedim. Sadece sahada hakemlik onuruna yakışır şekilde görev yapmalarını istedim" açıklamasında bulundu.

"HAKEMLERİN KASTİ HATALARDAN UZAK KALMASINI BEKLİYORUZ"

Yeni sezon için de değerlendirmede bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Önümüzdeki sezon hakemlerimizin kasti hatalardan uzak duracaklarına inanıyorum. İnsani hataları anlayışla karşılarız. Ama kasıtlı davrananlar bizimle yürümez. Artık herkes bildiğini konuşmalı" şeklinde konuştu.

"AVRUPA KUPALARINDA BAŞARI BEKLİYORUZ"

Son olarak Avrupa kupalarına katılacak Türk kulüplerine de başarı dileklerini ileten Hacıosmanoğlu, "Uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek takımlarımızdan önemli başarılar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLİK ONURUNA YAKIŞIR HAREKET EDİN"

Hakemlerle yapılan seminerlerde yaşanan bir diyaloğu aktaran Hacıosmanoğlu, "Hakem arkadaşlarımız '3 ayda giderler' dediler, sonra 6 ay, sonra 9 ay geçti ama biz hâlâ buradayız. Seminere katıldığımda, 'Bana veya bir yöneticiye biat edin' demedim. Sadece sahada hakemlik onuruna yakışır şekilde görev yapmalarını istedim" açıklamasında bulundu.

"HAKEMLERİN KASTİ HATALARDAN UZAK KALMASINI BEKLİYORUZ"

Yeni sezon için de değerlendirmede bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Önümüzdeki sezon hakemlerimizin kasti hatalardan uzak duracaklarına inanıyorum. İnsani hataları anlayışla karşılarız. Ama kasıtlı davrananlar bizimle yürümez. Artık herkes bildiğini konuşmalı" şeklinde konuştu.

"AVRUPA KUPALARINDA BAŞARI BEKLİYORUZ"

Son olarak Avrupa kupalarına katılacak Türk kulüplerine de başarı dileklerini ileten Hacıosmanoğlu, "Uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek takımlarımızdan önemli başarılar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF'nin 2024-2025 dönemine ait faaliyetleri ibra edildi