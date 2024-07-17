TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı yarın düzenlenecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.



Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de onaya sunulacak. İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimi yapılacak.

TFF'nin Genel Kurul çağrısına göre, kongrenin toplanmasına ilişkin esaslara binaen ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) aranacak. İlk gün çoğunluk sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3'te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

3 BAŞKAN ADAYININ BAŞVURUSU KABUL EDİLMİŞTİ



TFF, başkanlık seçimi için adaylık başvuru süresinin (11 Temmuz) tamamlanmasının ardından 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başvurularının kabul edildiğini duyurmuştu.

10 Temmuz'da adaylık başvurusunun kabul edildiğini açıklayan Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini belirtmişti.

Söz konusu 3 adayın başkanlık seçimine girebilmesi için kongre günü Genel Kurul Divanı'na, delegelerin 5'te 1'inden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege bir başkan adayı için imza verebiliyor.

Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.