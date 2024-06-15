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Spor

TFF, Ozan Kabak'ın son durumunu açıkladı!

İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli oyuncu Ozan Kabak, ameliyat oldu.

15 Haziran 2024 Cumartesi 23:20 - Güncelleme:
TFF, Ozan Kabak'ın son durumunu açıkladı!
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EURO 2024 öncesindeki İtalya ile oynanan hazırlık maçında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Ozan Kabak için TFF'den bir açıklama geldi.

TFF, yıldız oyuncu Ozan Kabak'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İtalya ile Türkiye arasında 4 Haziran'da oynanan özel maçın ilk yarısında sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen A Millî Takım oyuncumuz Ozan Kabak, Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Ozan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda ve eskisinden de güçlü bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ozan Kabak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için açıklanan kadrodan sakatlığı nedeniyle çıkarılmıştı.

  • Ozan Kabak
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