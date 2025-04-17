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Spor

TFF, profesyonel liglerde takım sayısını düşürme kararı aldı: İşte yeni format

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde mücadele eden 139 takımın sayısını kademeli olarak azaltarak 120'ye düşüreceğini açıkladı. Karar, gelir artışı ve rekabet ortamını güçlendirme amacıyla alındı.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
TFF, profesyonel liglerde takım sayısını düşürme kararı aldı: İşte yeni format
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Riva'da yaptığı yönetim kurulu toplantısında profesyonel futbol liglerinde mücadele eden takım sayısının azaltılmasına karar verdi. Alınan karara göre, 2025-2026 sezonunda 139 takımla oynanacak lig yapısı, önümüzdeki sezonlardan itibaren kademeli şekilde küçültülecek ve 120 takıma düşürülecek.

TFF'den yapılan açıklamada, COVID-19 pandemisi ve 2023'teki deprem felaketi nedeniyle daha önce planlanan düşüşün gerçekleşemediği hatırlatıldı. Özellikle Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanması ve bazı kulüplerin ligden çekilmesi süreci etkileyen faktörler arasında gösterildi.

Kararın temel gerekçesi olarak ise kulüp gelirlerinin artırılması ve daha rekabetçi bir lig ortamı yaratılması hedefi gösterildi. Federasyon, düşme-çıkma düzenlemelerinin sezonlara göre açıklanacağını belirtti.

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