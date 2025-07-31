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Spor

TFF resmen açıkladı! Arial font zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, formaların numara ve isimlerinde kullanılan Arial font zorunluluğu kaldırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi31 Temmuz 2025 Perşembe 18:19 - Güncelleme:
TFF resmen açıkladı! Arial font zorunluluğu kaldırıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu, forma setlerindeki numara ve isimlerdeki Arial font kullanma zorunluluğu kaldırıldığını açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması;

Arial Font Kullanma Zorunluluğu Kaldırılmıştır

TFF Yönetim Kurulu'nun 31.07.2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre; forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir.

Ayrıca, sezon başladıktan sonra talimatta belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla font değişikliği de yapılabilecektir.

  • TFF formalar
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