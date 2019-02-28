TFF resmen açıkladı! Şenol Güneş göreve geldi
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı.
TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağladı.
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