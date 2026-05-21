Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre kulüpler, A Takım listesinde en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Bu oyuncuların 10'u için yaş kriteri aranmazken, en az 4'ünün 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olması zorunlu olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte 10+4 sistemi resmen hayata geçirilirken, kulüpler genç yabancı oyunculara yönelmeye teşvik edilecek. TFF'nin yayımladığı talimata göre, 14 yabancı hakkının tamamının kullanılmaması halinde ise Türk oyuncu sayısında herhangi bir sınırlama uygulanmayacak.

Öte yandan, daha önce sözleşme imzalayan ve 2002 doğumlu olan yabancı futbolcular için geçiş maddesi de getirildi. Bu oyuncular, mevcut sözleşmeleri devam ettiği sürece 2026-2027 sezonunda da listeye yazılabilecek.

2003 doğumlu yabancı futbolcularla bir sezondan uzun kontrat yapılması durumunda ise bu isimler iki sezon boyunca yaş kriteri kapsamında değerlendirilecek.