İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2025 Pazartesi / 19 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2418
  • EURO
    38,0193
  • ALTIN
    3376.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF resmen duyurdu! Derbi öncesi büyük buluşma
Spor

TFF resmen duyurdu! Derbi öncesi büyük buluşma

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun iki kulübün başkanlarıyla birlikte buluşacağını açıkladı. Buluşma 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da gerçekleşecek.

Haber Merkezi17 Şubat 2025 Pazartesi 18:36 - Güncelleme:
TFF resmen duyurdu! Derbi öncesi büyük buluşma
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi bir açıklama yayınladı.

Açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.

Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir.

Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.