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Spor

TFF resmen duyurdu! Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı

Süper Lig'de takım harcama limitleri açıklandı. Galatasaray 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile en yüksek limite sahip kulüp oldu. Sarı-kırmızılıları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 19:46 - Güncelleme:
TFF resmen duyurdu! Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı
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2026/2027 sezonu için Süper Lig ekiplerinin takım harcama limitleri belli oldu.

Açıklanan rakamlara göre en yüksek limite 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile Galatasaray sahip oldu.

Sarı-kırmızılıları 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş'ın limiti 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL olarak belirlendi. Trabzonspor'a ise 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 TL harcama limiti tanındı.

Dört büyükler arasında dikkat çeken farkta Galatasaray, Fenerbahçe'nin yaklaşık 2,7 milyar TL; Beşiktaş'ın ise yaklaşık 4,9 milyar TL önünde yer aldı.

TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ

Galatasaray: 9.006.596.835 TL

Fenerbahçe: 6.330.032.702 TL

Beşiktaş: 4.123.397.974 TL

Trabzonspor: 2.530.783.285 TL

Çaykur Rizespor: 1.817.301.750 TL

Samsunspor: 1.124.529.320 TL

TÜMOSAN Konyaspor: 1.101.846.407 TL

RAMS Başakşehir: 1.099.918.616 TL

Kocaelispor: 953.682.308 TL

Erzurumspor: 893.261.956 TL

Amedspor: 893.261.956 TL

Çorum FK: 893.261.956 TL

Gaziantep FK: 817.925.936 TL

Natura Dünyası Gençlerbirliği: 805.716.149 TL

ikas Eyüpspor: 801.174.603 TL

Göztepe: 678.239.611 TL

Kasımpaşa: 647.958.968 TL

Corendon Alanyaspor: 571.608.883 TL

Transfer dönemine girilirken kulüplerin kadro planlamaları, satış gelirleri ve UEFA organizasyonlarından elde edecekleri paylar doğrultusunda bu limitler büyük önem taşıyacak.

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