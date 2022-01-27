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Spor

TFF, Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Başkanlar Kurulu eski üyesi ve Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 15:53 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:53
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TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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