TFF, Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

AA 27 Ocak 2022 Perşembe 15:53 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:53

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.