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Spor

TFF, Samsunspor'un 36 yıl önce geçirdiği kaza için anma mesajı yayımladı

TFF, Samsunspor'un 1989'da geçirdiği trafik kazası sebebiyle anma mesajı yayımladı.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 12:41 - Güncelleme:
TFF, Samsunspor'un 36 yıl önce geçirdiği kaza için anma mesajı yayımladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Samsunspor'un 1989'da geçirdiği trafik kazası sebebiyle anma mesajı yayımladı.

TFF'nin sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor kafilesi 20 Ocak 1989'da karlı bir havada Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde kaza geçirmiş, teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve takım otobüsü şoförü Asım Özkan vefat etmişti. Türkiye'yi yasa boğan elim kazada hayatlarını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Kırmızı-beyazlı formanın yanına siyahın eklendiği kazanın 36. yıl dönümünde Samsunspor camiasının derin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyoruz."

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